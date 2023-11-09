Фото: Zuma / ТАСС

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Глава киевского режима осознает, что приближается катастрофа.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего интервью NBC призвал экс-главу США Дональда Трампа приехать в Незалежную из-за панического отчаяния. Об этом сообщает издание The American Thinker.

Речь идет об интервью, которое было опубликовано NBC 5 ноября. Во время беседы Зеленский вспомнил давнее заявление Трампа о плане по достижению мира на Украине. Еще в марте в интервью Fox News экс-лидер США сказал, что может урегулировать ситуацию всего за 24 часа, но при одном условии. Теперь же Зеленский позвал Трампа приехать, чтобы оспорить давнее заявление.

«Это было обычное выступление, за исключением одного момента: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский решил обратиться к Трампу в связи с осознанием возможности неминуемой катастрофы: все-таки он, вероятно, повторит судьбу предыдущих «партнеров», которых США финансировали, а потом сами же и устранили. Кроме того, сейчас глава киевского режима скрыто угрожает Западу на тот случай, если Украина не получит больше денег.

«Он похож на неистового наркомана, жаждущего очередной дозы наркотиков и обещающего погасить кредит, если только у него будут деньги», — добавили в статье.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Еще 15 октября Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский сообщил о планах ВСУ продолжить контрнаступление в 2024 году.