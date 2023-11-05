Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Читайте нас в: Дзен Новости

Какой план хочет реализовать киевский режим?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены изменить стратегию в противостоянии с российской армией. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в недавнем интервью для NBC News.

Он также в очередной раз попытался поклянчить оружие. По словам Зеленского, очередная помощь Запада поможет для реализации планов ВСУ.

«Прямо сейчас наши военные придумывают разные планы с разными операциями, чтобы продвигаться вперед быстрее и чтобы наносить удары неожиданно», — отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что осуществить задуманное без желанного оружия они не смогут.

Некоторое время назад украинский лидер вновь отверг любые возможные переговоры с Россией. Зеленский подчеркнул, что Запад не подталкивает его к этому, позволяя самостоятельно принимать решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим заставляет украинцев отказывать от русского языка. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такими действиями власти Украины лишь добавляют себе проблем.