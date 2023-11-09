«Усугубляет кризис»: реакция мирового сообщества на террористические атаки ВСУ на Донецк

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler; 5-tv.ru

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Ни для кого не секрет, что ВСУ используют тактику террористов, обстреливая одно и то же место, когда туда приезжают спасатели, медики и журналисты. К чему пришли представители разных стран?

Совбез ООН провел экстренное заседание, созванное по инициативе России. Повод — все более циничные действия киевского режима, который не просто обстреливает гражданское население в Донецке, а применяет тактику террористов, нанося удары по одному и тому же месту, когда туда приезжают спасатели, медики, журналисты. О том, как реагировал на обвинения представитель Украины и его западные кураторы — корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Для экстренного заседание ООН Василий Небензя подготовил экстраординарные доказательства бесчеловечных преступлений киевского режима. В зал Совета Безопасности российский постпред принес фотографии, сделанные в Донецке всего через пару минут после третьего обстрела. Того самого, под который попали уже не только мирные жители, но и спасатели, вытаскивающие пострадавших!

«Террористическая практика нанесения ударов по одному и тому же месту прочно закрепилась в арсенале ВСУ. Прекрасно зная, что на места нанесения ударов прибывают сотрудники оперативных служб, спасатели, медики, полиция, а также журналисты, ВСУ наносят повторные удары во время их работы, мешая эвакуировать раненых и погибших. Подобные удары отчаяния, не имеющие никакого военного смысла, нельзя объяснить иначе, как бессилием на фоне неудач на поле боя и человеконенавистнической природы киевского режима, не считающего своих бывших сограждан в Донбассе людьми», — сказал Небензя.

Столь циничная, а главное не имеющая никакого военного смысла, тактика украинских военных шокировала многих участников заседания. Но открыто признать это осмелились только представители тех стран, которые не входят в западную коалицию и не потворствуют киевскому режиму. Постпред Арабских Эмиратов потребовал от Украины хотя бы соблюдать законы войны, которые прямо запрещают убивать невинных безоружных людей.

«Гражданские объекты никогда не должны становиться объектами атак. Это фундаментальный принцип — он должен соблюдаться. Мы призываем не стрелять по таким объектам, чтобы сохранить жизни гражданских. Это закон, который нельзя соблюдать или не соблюдать по вашему выбору. По всему миру мы сталкиваемся с печальным результатом нарушения этого принципа», — отметил зампостпреда ОАЭ при ООН Мохамед Абушахаб.

С жестким осуждением Киева выступил и представитель Китая. При этом он подчеркнул, что ракетные удары по мирным городам стали возможны именно из-за политики Запада, который вооружает Украину.

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«Китай обеспокоен нападением на гражданскую инфраструктуру Донецка. Мы выступаем строго против того, чтобы такие объекты становились военными мишенями. А приток оружия на Украину только усугубляет и продлевает кризис, повергает все больше людей в пучины страданий», — сказал постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Чжан Цзюнь в очередной раз призвал западных партнеров Украины одуматься: принудить Киев сесть за стол переговоров и прекратить поставки оружия. Тем более, что оно становится все более современным. Как подчеркнул Василий Небензя, это позволяет украинским националистам наносить все более точные удары, при этом выбирая жертв сознательно.

«Большая часть подобных ударов наносятся дальнобойным высокоточным западным оружием, командование ВСУ точно знали, куда именно наносятся удары, и что жертвами стали именно гражданские объекты и мирные граждане. Это сознательные и циничные преступления, не имеющие срока давности», — добавил Небензя.

Каждое следующее подобное преступление, которое совершает киевский режим, подтверждает правоту решения о начале СВО, принятое на фоне усиления обстрелов.

Украинский представитель, его тоже пригласили на заседание, предпочел все эти призывы просто не услышать. Как и западные соратники Киева. Все они прочитали по бумажке одинаковый текст, в котором попытались отрицать очевидное. И заявили, что не видят в киевских ударах по мирным гражданам ничего предосудительного…