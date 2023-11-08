ВСУ трижды за день ударили по Донецку из РСЗО HIMARS

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Накануне националисты трижды за день ударили по Донецку из РСЗО HIMARS.

Не менее 20 мирных жителей стали жертвами новых ракетных ударов со стороны украинских боевиков. Очень много раненых после прямого попадания в здание соцзащиты, там обрушились верхние этажи. Еще одной пораженной целью стал автобус с людьми. И снова страшная тактика радикалов — бить в то же место, что и несколько минут назад, когда там уже работают спасатели, медики и журналисты. Вчера нацисты делали это трижды. Все подробности у корреспондента «Известий» Данилы Емельянова.

Буденновский район Донецка оказался под мощным обстрелом ВСУ. Очевидцы сообщили, что сразу после обстрела раздалось несколько взрывов. Один из снарядов попал прямо в жилой дом.

Сразу несколько ракет попали в здание управления труда и социальной защиты. Спасатели один за другим достают людей из-под обломков и тут же передают медикам. Все, кто смог самостоятельно выбраться из здания — рассказывают, на каком этаже в момент взрыва работали их коллеги.

Вооруженные силы Украины открыли огонь под конец рабочего дня, когда в офисах еще полно людей, а на дорогах плотный трафик. Под обстрел в центре города попал пассажирский автобус — есть пострадавшие.

По словам военных, украинские боевики обстреливают город, затем некоторое время выжидают и повторно открывают огонь. Все для того, чтобы добиться большего количества жертв. Уже среди тех, кто бросился на помощь пострадавшим после первого обстрела.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.