Армия Израиля заявила, что ХАМАС потерял контроль над севером Газы

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN

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Тысячи палестинцев покидают свои дома и бегут на юг анклава.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером Газы. Как уточнил в ходе брифинга пресс-секретарь ведомства бригадный генерал Даниэль Хагари, более 50 тысяч местных жителей перешли на юг анклава.

«Они покидают (север анклава. — Прим. ред.), так как понимают, что ХАМАС потерял контроль на севере Газы, и что на юге есть более безопасный район, куда поставляются лекарства, еда и вода», — сказал Хагари.

ЦАХАЛ продвинулся к штабу ХАМАС: в секторе Газа идут ожесточенные бои

Утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ЦАХАЛ начал в ответ операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как палестинцы пытаются спастись от бомбежек Израиля.