ЦАХАЛ продвинулся к штабу ХАМАС: в секторе Газа идут ожесточенные бои

Фото, видео: Reuters / ISRAELI DEFENSE FORCES; 5-tv.ru

Боевики палестинской группировки пытаются оказывать сопротивление армии Израиля.

Армия обороны Израиля сообщила о захвате опорного пункта ХАМАС на севере сектора Газа. Но продвижение войск вглубь анклава упирается в ожесточенное сопротивление боевиков. Накаляется обстановка на севере Израиля. Из-за продолжающихся обстрелов с территории Ливана, ЦАХАЛ вынужден направить к границе дополнительные силы. За обстановкой на Ближнем Востоке следит наш корреспондент Станислав Григорьев.

В ожесточенных боях в секторе Газа палестинские боевики продолжают уничтожать израильские танки. ХАМАС распространил ролики, на которых видно, что бронетехника передвигается по улицам без прикрытия пехоты, из-за чего становится легкой добычей для обороняющихся. Несмотря на это, Армия обороны Израиля углубляется в городскую застройку и находит в ней пусковые площадки для ракет.

«Мы находимся в отделении движения скаутов на севере сектора Газа. Вы можете увидеть прямо здесь все эти изображения славных скаутов, а внутри — установки для запуска ракет, нацеленных, по-видимому, либо на Ашкелон, либо на север», — говорит боец.

Также неспокойно и в самой северной части страны. Здесь ожидают нападения группировки «Хезболла».

«У них есть ракеты, которые перелетают через эти горы и бьют по городам за нами. Мы видим и слышим, как они стреляют по нашей армии, но наша армия им тут же отвечает», — говорит генеральный директор местного совета города Шломи Лючи Юсеф.

В приграничные районы севера переброшены значительные силы армии и спецназ. Днем и ночью во всех поселениях дежурят так называемые группы быстрого реагирования, состоящие из мобилизованных местных жителей. Эти бойцы рассказывают, что «Хезболла» мелкими группами пытается перейти «Голубую линию».

«Зайти туда, зайти сюда — они пытаются нас вытянуть на определенные действия. Опять же все это сопровождается определенными выстрелами, работа с противотанковыми снарядами», — пояснил боец группы быстрого реагирования Вячеслав.

Тем временем бомбежки внутри сектора Газа не прекращаются. ЦАХАЛ объявил, что будет уничтожать больницы, если в них обнаружат боевиков ХАМАС.