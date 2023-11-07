«Угрозы нарастают»: Зеленского предупредили о скором разгроме Украины

L’Express: Путину играет на руку нынешняя ситуация в конфликте на Украине

Фото: REUTERS / Thomas Peter

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Ситуация для киевского режима осложняется, как на мировой арене, так и линии фронта.

Ситуация на фронте и мировой арене складывается для киевского режима не лучшим образом, а ведь это только на руку играет президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает издание L’Express.

«Угрозы для украинцев нарастают как на международной арене, так и на линии фронта… Любая возможность увидеть раскол среди европейцев — это просто благодать для Путина», — говорится в материале.

Отмечается, что Украине следует подготовиться к тяжелой зиме, поскольку поддержка США ослабевает, а в Европе меняются настроения. К тому же есть риск, что Штаты переключатся на Израиль, оставив Незалежную без помощи.

Тем временем европейские страны не могут справиться со взятым на себя обязательством о поставках вооружения. Так, лишь 30% обещанных боеприпасов отправлено на Украину. Согласно новым подсчетам, заказы не выполнят поставленные Киевом задачи.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что тем временем российская армия продолжает показывать успехи в зоне спецоперации. Так, ВС РФ поразили места хранения безэкипажных катеров ВСУ.