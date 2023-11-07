«На верность своему Отечеству»: экс-боевики ВСУ принесли присягу России

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Они выйдут на поле боя в рядах российского ОБТФ «Каскад».

Бойцы первого батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоял из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России и поступили на службу в состав российского оперативного-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». Об этом сообщает РИА Новости.

«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников», — сказал каждый из бойцов.

Они также поклялись достойно исполнять долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй РФ, народ и Отечество.

Первый батальон, сформированный из экс-боевиков ВСУ, присоединился к ОБТФ «Каскад» еще в конце октября. Командир подразделения Андрей Тищенко заявлял о боевом настроении у военных.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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