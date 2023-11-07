Предвестник смерти? О чем говорит появление храпа у детей

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Данное состояние нельзя оставлять без лечения из-за возможных осложнений.

Почему ребенок храпит и что с этим делать? Ответ на этот вопрос изданию NEWS.ru дал отоларинголог Владимир Зайцев.

Как объяснил врач, причина кроется в аденоидах, которые при воспалении увеличиваются в два-три раза. Так, ребенку можно помочь путем их лечения.

Отмечается, что в детском возрасте глоточная миндалина увеличена. А в момент воспаления она становится еще больше в размере в два-три раза.

«Носоглотка перекрыта, и ребенок будет храпеть, тем более когда ложится спать. По мере ухода воспаления аденоиды становятся меньше, и ребенку легче. Если аденоиды пролечить, а если они третьей степени, нужно удалить, — то вопрос решается», — поделился Зайцев.

Врач рекомендовал не оставлять храп без лечения и при возникновении такой проблемы обращаться к специалисту. Он вдобавок подчеркнул, что это состояние может говорить о склонности к ранней смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, поможет ли заклеивание рта справиться с храпом и улучшить сон.