«Отразилось на лице»: Блинкен испытал шок из-за неудачной попытки обнять главу МИД Турции

Госсекретарь США Энтони Блинкен пытался обнять при приветствии главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот дал понять, что не желает этого, сделав шаг назад. Как пишет издание Sabah, этот жест стал «шоком» для американского политика.

Turkey’s Fidan meets US Secretary of State Blinken in Ankara this morning pic.twitter.com/ksvDU78NmV