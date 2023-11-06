Не для всех преступников: почему «Алькатрас» считалась самой страшной тюрьмой в мире

Фото: www.globallookpress.com / Hans Blossey

И правда ли, что трем заключенным все же удалось сбежать с этого острова посреди Тихого океана?

Американскую тюрьму «Алькатрас» смело можно назвать самой знаменитой в мире. Благодаря своему местоположению она считалась неприступной, и только однажды заключенным, по официальной версии, удалось все же выбраться оттуда. Что известно о тюрьме и почему ее называют самой страшной — в материале 5-tv.ru.

Особые условия в самой страшной тюрьме мира

Тюрьма "Алькатрас". Facebook* / Alcatraz History / facebook.com/Alcatraz History

Федеральная тюрьма строгого режима «Алькатрас», названная так из-за острова, на котором была построена, находилась в Тихом океане в двух километрах от побережья Сан-Франциско, штат Калифорния. Ее открыли в августе 1934 года.

Тюрьма «Алькатрас», также известная как Скала, считалась одним из самых страшных мест благодаря суровым условиям. На острове всегда было очень холодно, в камерах, особенно на нижних ярусах, чаще всего царила сырость.

В нескольких корпусах было оборудовано 336 одиночных камер, каждая из которых была не более четырех квадратных метров. Внутри: койка, раковина и унитаз. Любые разговоры между заключенными запрещались. Единственное, на что они имели право — еда, одежда и медицинское обслуживание. Правда, за исключительные хорошее поведение и добросовестный труд порой разрешалось посещать библиотеку и церковь, а также смотреть телевизор.

Из положительного можно назвать весьма хорошее трехразовое питание, в том числе, фрукты и сладкое в качестве десерта.

Кроме того, «Алькатрас» стала одной из немногих американских тюрем, где был горячий душ. Правда, в этом случае речь шла о своеобразной страховке от возможного побега: остров омывался холодными водами океана, температура которых достигала максимум 12 градусов. И люди, привыкшие к горячему душу, вряд ли могли бы выдержать в такой мерзлоте дольше 20 минут.

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Заключенные самой страшной тюрьмы «Алькатрас»

Аль Капоне. www.globallookpress.com / Global Look Press

В тюрьму «Алькатрас» ссылали самых опасных преступников, которые, как предполагалось, легко могли сбежать из обычных мест заключения. Туда попадали бунтари, нарушающие режим содержания в других колониях. Среди самых известных — знаменитый гангстер Аль Капоне, убийца Роберт Страуд и мафиози Мейер Коэн.

Там сидел и Мортон Собелл, признанный виновным в шпионаже в пользу СССР, а также знаменитый бандит XX века Джордж Келли Барнс или Пулемет Келли.

Побег из «Алькатраса»

Фрэнк Моррис, Кларенс Энглин и Джон Энглин. www.globallookpress.com / Global Look Press

За 30 лет существования тюрьмы «Алькатрас» было зафиксировано 36 попыток побега, и только одна из них считается удачной. По официальной версии, 11 июня 1962 года остров покинули Фрэнк Моррис, осужденный за ограбление банка, и братья Джон и Кларенс Энглины, неоднократно судимые за кражи и угоны автомобилей.

Мужчины занимали соседние камеры, и якобы около года расширяли лаз под вентиляцией с помощью заостренной металлической ложки и украденного мотора от пылесоса, соорудив из них импровизированную дрель. А, чтобы надзиратели не обнаружили их исчезновение преждевременно, мужчины соорудили куклы из папье-маше и муляжи человеческих голов. Подробности приводит американское издание History Channel.

Таким образом заключенные смогли выбраться на крышу тюремного корпуса, а после спустились по водосточной трубе и на плоту отплыли от берега. Дальше их следы теряются. Официально они считаются пропавшими без вести, а уголовное дело об их побеге остается открытым по сей день.

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«Алькатрас». Наши дни

Весной 1963 года тюрьму «Алькатрас» было решено закрыть. Причиной назвали нерентабельность и сложности с содержанием заключенных: привозить продукты и пресную воду было дорого. К тому же, обветшалая канализационная система требовала ремонта, что, разумеется, было крайне сложно в тех условиях.

Сегодня бывшая тюрьма «Алькатрас» — популярная туристическая локация, которую ежегодно привлекает порядка полутора миллионов посетителей. Остров находится в велении Службы национальных парков США.

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