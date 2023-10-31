Переиграл и уничтожил: почему за побег из тюрьмы в Германии не наказывают

За побег из тюрьмы в Германии нет наказания

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alexey Maishev

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А вот в России за такое нарушение закона можно получить от трех до пяти лет «сверху».

В России, как и в большинстве стран мира, попытка сбежать из мест заключения трактуется как новое преступление. За него полагается наказание, то есть, прибавка к уже имеющемуся сроку лишения свободы. 313-я статья УК РФ подразумевает, что виновным в зависимости от обстоятельств придется сидеть от трех до пяти лет дольше.

В США за это действие предполагается до десяти лет дополнительно к сроку заключения. Но совершенно иначе дело обстоит в Германии и еще нескольких странах.

Там беглеца, конечно, будут разыскивать и в тюрьму вернут, но вот наказания за побег не будет. То есть, срок лишения свободы не увеличится из-за самой попытки вырваться на свободу. Почему же так?

В Германии этой традиции уже более 100 лет. В конце XIX века немецкие законодатели решили развести два понятия: право обладать свободой и право стремиться на волю. Они сочли, что первое можно регулировать — если человек совершил преступление, что суд ограничивает его право иметь свободу.

А вот право всеми силами желать стать свободным германские законодатели определили как неотъемлемое и не подлежащее ограничению, поэтому в Германии человек может мечтать о свободе, стремиться к ней и искать путь на волю.

Если человек убегает из тюрьмы в Германии, его будут искать, принудительно вернут в заключение. Но срок не добавят. Такого же принципа придерживаются в Мексике, Австрии и Бельгии.

Но есть нюансы — законодательство в этих странах не предусматривает срок за сам побег, но будет пристально рассматривать все сопутствующие обстоятельства. И скорее всего найдет в них признаки иных преступлений.

Взял авто? Угон. Совершил подкоп? Порча имущества. Ударил охранника? Телесные повреждения. Использовал чужую форму? Подлог и кража. Сговор с персоналом тюрьмы? Подкуп или шантаж должностных лиц.

Вот эти преступные деяния уже вполне себе будут наказуемыми. При таком подходе совершить побег в чистом виде, не нарушив ни одну другую статью законодательства — маловероятно.

К тому же, по возвращении в тюрьму беглеца могут подвергнуть мерам дисциплинарного взыскания: ограничение свиданий, изолятор и так далее. А те, кто будет помогать беглецу, получат реальные сроки за препятствие правосудию — до пяти лет.

Однако нескольким беглецам удавалось использовать этот принцип успешно. Самым известным случаем является история предпринимателя Джоеля Каплана. В 1971 году он сбежал из мест заключения в Мексике, не преступив ни одного закона.

Он пробрался мимо зазевавшейся охраны, не нанеся вреда ни людям, ни имуществу, честно купил за имевшиеся у него на воле деньги вертолет. Добрался до места парковки своего — не угнанного, не украденного самолета. Долетел до Калифорнии, имея легальную лицензию и согласованный маршрут.

Справедливости ради, необходимо заметить, что нерасторопная охрана мексиканской тюрьмы так долго не замечала его отсутствия, что Каплану хватило времени связаться с управлением полетами и легально попросить разрешения на вылет и коридор движения.

Джоелю никто не помогал бежать — по крайней мере, этого не удалось доказать. Таможня была пройдена по настоящим документам. Каплан, как гражданин США, имел полное право вернуться в свою страну. А на родине к нему вопросов не возникло. Каплану пришлось лишь на несколько лет затаиться.

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