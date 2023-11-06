«Очень переживаю»: бывшая жена Гуфа расплакалась из-за навалившихся проблем
Бывшая жена Гуфа не может сдержать слез из-за навалившихся проблем
Фото: Instagram* / therealguf
Девушка заявила, что не получает абсолютно никакой помощи.
Бывшая жена Гуфа Юлия Королева не может сдержать слез из-за навалившихся проблем. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в личном блоге.
По словам молодой мамы, в последние месяцы на нее навалилось слишком много проблем. К примеру, она запускает личный бренд, а также пытается пережить развод.
«Последние месяцы очень трудные, запуск бренда, развод, разочарования, много работы, разные перемены, в моей семье человек борется с тяжелым заболеванием, я за все очень переживаю. Стараюсь все успеть, таковой помощи и поддержки почти не получаю, только от пары близких друзей», — рассказала Королева.
С бывшим мужем она не общается. Королева даже заблокировала его в соцсетях, а все вопросы связанные с общим ребенком решаются через няню.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что брак девушки с артистом был официально расторгнут. На данный момент каких-либо споров у сторон нет.
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