Айза опубликовала загадочное свадебное фото сразу после развода Гуфа с Королевой

Фото: Instagram* / therealguf

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И двух дней не прошло, как в «Санта-Барбаре» семейства случился новый поворот.

Айза-Лилуна Ай неоднозначно отреагировала на развод ее бывшего мужа рэпера Гуфа с Юлией Королевой. На следующий день после «долгожданного» расторжения брака в своей социальной сети она опубликовала загадочное свадебное фото с не менее интригующей подписью.

«22.10.23», — написала она на снимке.

Никаких подробностей Айза не привела и не объяснила поклонникам, чего стоит ожидать. Однако в Сети догадок много — кто-то считает, что семья воссоединяется, а кто уверен, что знаменитость продолжает хайпить за злободневной теме.

При этом в своем Telegram-канале Айза поздравила Гуфа с разводом. Обращаясь к экс-супругу, она написала, что он теперь свободен.

Айза-Лилуна Ай и Гуф поженились в 2008 году. Она подарила ему сына Сэма спустя два года. Однако их брак треснул спустя шесть лет совместной жизни. История Гуфа и Айзы не заканчивается по сей день, несмотря на другие романы и замужества.

Бывшие супруги неоднократно публично скандалили и зарекались не общаться, однако жизнь сводит их вновь и вновь, тем более их связывает общий ребенок. Айза сейчас не препятствует его общению с отцом. Вместе они проводят праздники и выбираются на курорты.

В браке с Королевой у Гуфа тоже не срослось. В марте этого года у них начались скандалы. Они неоднократно ссорились и мирились, подавали заявления в ЗАГС, но в последний момент отказывались от развода. Однако двумя днями ранее, 20 октября судебный участок мирового судьи в Москве удовлетворил исковое заявления о разводе. У пары остался общий ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гуф во время отношений с Королевой крутил романы с другими.

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