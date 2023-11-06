«Нет равных»: Екатерина Гусева считает Александра Домогарова великим актером

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Артисты сыграли в одном фильме брата и сестру.

Екатерина Гусева впервые встретилась с Александром Домогаровым, участвуя в спектакле «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Артистка призналась, что была поражена его выдающимися актерскими способностями. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, посвященному столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле.

Артистка отметила, что коллега по ремеслу не фальшивит ни в одном слове — ни на сцене, ни в кадре. Он всегда предельно честен. Также Гусева не могла не выделить музыкальные способности Домогарова.

«У Саши музыкальное образование. Он закончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Он владеет музыкальным инструментом, хотя и редко сейчас к нему подходит. Это все слышно. Я снималась с ним у Станислава Сергеевича Говорухина в фильме Weekend, мы сыграли брата и сестру», — рассказала Гусева.

Она добавила, что благодарна Домогарову за возможность разделить с ней творческий вечер в Кремле. Она была рада спеть с артистом и сказать все, что о нем думает. При этом коллега не позволял его хвалить и тут же старался вырвать микрофон.

«Домогарову нет равных. Он великий актер. Он для меня на пьедестале, большой драматический артист», — отметила актриса.

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