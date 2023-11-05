«Улетала высоко-высоко»: Екатерина Гусева рассказала о любви к романсам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

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Артистка рассказала, что испытывает невероятные чувства от их прослушивания.

Екатерина Гусева с детства обожает слушать романсы. Об этом заслуженная артистка РФ рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, посвященному столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле.

«Улетала высоко-высоко благодаря романсам, потому что опера слишком сложна была для меня в каком-то юном возрасте. А романсы это как раз такой мостик. Он в общем-то понятен, но он такой возвышенный», — отметила Гусева.

Она также добавила, что исполнение романсов неповторимо. Гусева исполняет одну и ту же композицию на своих концертах, но каждый раз она звучит иначе. Даже после прослушивания записанной композиции исполнительница осознавала, что можно было бы расставить тональности иначе.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Гусева назвала «Катюшу» любимой советской военной песней. Бабушка артистки работала на заводе во время Великой Отечественной войны и постоянно пела, чтобы не заснуть.