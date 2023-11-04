«Впервые»: на выставке «Россия» заявили о лидерстве страны в ядерном оружии

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Наша страна стала обладателем уникальных стратегических вооружений, подчеркнул секретарь Совбеза.

Россия впервые опередила весь мир в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед», — сказал он.

Патрушев добавил, что реализация Стратегии нацбезопасности РФ способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, а также наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала нашей страны.

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Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства. На ней демонстрируются в том числе достижения всей страны в науке, технологиях, а еще культура и традиции — от Калининграда до Камчатки. Прошлое, настоящее и будущее — здесь каждый регион пытается удивить. И в оформлении стендов была настоящая конкуренция, ведь представить родной край нужно с лучшей стороны.

Выставка проработает больше пяти месяцев: до 12 апреля 2024 года. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Вход бесплатный. Посетители выставки уже выкладывают в сеть восторженные отзывы. Кроме того, она привлекла именитых гостей.

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