Фото: www.globallookpress.com / Louie Palu

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Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент РФ Владимир Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Глава государства подписал соответствующий документ, он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российская сторона подписала документ в 1996 году, а ратифицировала его в 2000-м. Документ должен был стать гарантом прекращения любых ядерных испытаний, однако полностью в силу он так и не вступил. ДВЗЯИ был ратифицирован 36 странами из 44, обладающих ядерным оружием или возможностями для его разработки.

В сопроводительных материалах уточняется, что принятый президентом закон должен восстановить паритет обязательств в области контроля над оружием массового поражения. Примечательно, что принятая мера не означает выход страны из ДВЗЯИ, однако создает правовую основу для отзыва ратификационной грамоты.

В Госдуме обращали внимание на то, что американская сторона на протяжении 23 лет не ратифицирует ДВЗЯИ. Данная позиция — подлость и безответственность, подчеркивали депутаты. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, ситуация вокруг договора последние годы вызывала большую тревогу, в частности из-за действий Вашингтона.

Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал США о «зеркальном ответе». В Кремле же отмечали, что возможный отзыв ратификации договора не означает, что Москва намерена проводить испытания оружия массового поражения.

Путин сегодня, 2 ноября, также подписал закон об отмене обязательного информирования генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении на территориях страны чрезвычайного или военного положений. Согласно документу, Россия продолжит предоставлять сведения об этом только генсеку ООН.

Ранее 5-tv.ru писал, что США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне.