«Национальная святыня»: в Москве представили оригинал Казанской иконы Богородицы

Фото: © РИА Новости / Олег Варов

Читайте нас в: Дзен Новости

Подлинник считался утерянным более ста лет назад.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери XVI века, который считался утерянным долгое время. Об обнаружении подлинника он заявил перед началом литургии в Успенском соборе Кремля в День народного единства и празднования Казанской иконы.

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней», — сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что нахождение этой иконы является историческим событием. Экспертиза уже подтвердила, что данный образ принадлежит эпохе, в которую был создан чудотворный образ.

Согласно церковному преданию, икона явилась в 1579 году после страшного пожара в Казани. В 1612-м она сопровождала ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Также перед иконой молился Петр I в канун Полтавской битвы.

Казанская икона Божией Матери 4 ноября: почему ее почитают в День народного единства

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Развожаев рассказал о чуде с иконой Ушакова из атакованного ВСУ штаба ЧФ.