Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Народный артист России вспомнил, как проходили съемки Владимира Зельдина и Ольги Аросевой в знаменитом сериале «Сваты».

Владимир Зельдин и Ольга Аросева, несмотря на почтенный возраст, показали настоящую актерскую детскость во время съемок сериала «Сваты». Об этом народный артист России Федор Добронравов рассказал в беседе с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко на фестивале «В кругу семьи», который прошел в Ярославле в июне 2023 года.

Народный артист СССР Владимир Зельдин и народная артистка РСФСР Ольга Аросева выступали в театре и снимались в кино практически до последних своих дней. Одними из самых ярких их работ стали роли в популярном сериале «Сваты», где артисты играли родителей одной из главных героинь Ольги Николаевны. Обаятельные прабабушка и прадедушка из «Сватов» сразу приковали к себе внимание зрителей, которые были впечатлены их душевностью и трогательностью образов.

Николай Добронравов вспоминает, что на момент съемок Владимиру Зельдину было уже более под 100 лет.

«Это поколение — они сумели сохранить в себе, пройдя такое сложное историческое время, и ГУЛАГи, и все-все-все, и войны, сохранить в себе эту детскость актерскую замечательную светлую — это потрясающе!» — делится Федор Добронравов.

Артист признается, что невозможно просто рассказать словами, как прекрасны на сцене знаменитые актеры, настоящая старая гвардия отечественного кино, такие как Аросева, Ширвиндт, Евстигнеев, Папанов или Миронов. И также невозможно понять, откуда у них берутся силы, когда зачастую за кулисами в силу возраста звучат жалобы на самочувствие. Но, стоит им только оказаться перед зрителями, происходит нечто, которое иначе как волшебством, назвать не получится.

«Что-то происходит, какое-то волшебство в театре есть, и в кино, конечно. Есть волшебство!» — убежден Федор Добронравов.

Подробнее смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru. Еще больше интервью со звездами в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» и в разделе «Интервью» на сайте 5-tv.ru.