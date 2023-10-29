Не все так однозначно: что случается с сознанием человека после смерти мозга

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Хотя мозг отключается спустя полминуты после остановки сердца, признаки сознания удавалось фиксировать и гораздо позже.

Сознание — один из самых сложных и непонятных феноменов. Это явление психологи считают непременным атрибутом личности — человек начинает себя осознавать в раннем детстве и продолжает делать это на протяжении всей жизни, если сохраняет дееспособность.

Но что происходит с сознанием после смерти мозга?

То, что сознание связано с деятельностью мозга, предполагают большинство ученых. Но это вовсе не является доказанным научным фактом — скорее, гипотезой. Современные аппараты могут фиксировать разнообразную активность мозга во время переживания человеком различных чувств и состояний, воспоминаний и многого другого.

Описываются ситуации, когда оно может отсутствовать при клинически здоровом мозге. И напротив, присутствовать при его травмах и поражениях.

Есть разные подходы к тому, что считать моментом смерти. Клиническая — фиксируется при остановке сердца. Когда эта мышца перестает работать, легкие не наполняются воздухом, начинается кислородное голодание во всех тканях, включая мозг. Но он продолжает работать, по научным данным, еще несколько минут — около пяти, хотя отключается он быстрее — за 20-30 секунд.

До 1950-х годов этот фактор не рассматривали. Остановка сердца считалась смертью. Затем появилась бронхолегочная реанимация, аппараты, способные поддерживать дыхание и сердцебиение искусственно. Возникла серьезная врачебно-нравственная дилемма: какой момент тогда считать так называемой неврологической смертью, то есть гибелью мозга?

Тесты и методики для определения этого существенно разняться в странах мира. Одним из них является фиксация отсутствия рефлексии ствола головного мозга. Родственники чаще всего могут надеяться на чудо, да и медики задаются вопросом о правомерности поддержания искусственной жизни в теле и достоверности методик.

В 2014 году международная команда ученых из США, Австралии и Великобритании опубликовала результаты исследований, проведенных в 15 больницах. По их данным оказалось все не так однозначно. Хотя мозг отключается спустя полминуты после остановки сердца, признаки сознания удавалось фиксировать и гораздо позже.

По опросам выживших, примерно половина еще несколько минут воспринимала происходящее или помнила о неких возникающих в сознании картинах.

Эти результаты не рассматриваются пока как абсолютное доказательство. Но ряд ученых видит в них шанс, что сознание не столь уж однозначно связано с деятельностью, активностью, жизнью мозга.

Если предположить, что сознание возможно и, хотя бы еще некоторое время после неврологической смерти, то возникает вопрос — куда оно уходит после смерти?

На него у человека нет ответа. И, возможно, не будет. В различных религиях описываются сценарии загробного существования, но они относятся к вопросам веры или неверия.

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