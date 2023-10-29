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Каких сюрпризов на самом деле стоит ожидать от жизни, если во сне вы видите пушистых, маленьких четвероногих друзей?

Каждый второй человек на планете видит красочные сны. Некоторые придают им особое значение и при первой же возможности заглядывают в сонник, чтобы узнать, что день грядущий им готовит. Мало кто из несведущих в курсе, что появление во снах пушистых котят — далеко не добрый знак. Почему — разобрался 5-tv.ru.

Котята в соннике Ванги

Появление пушистых комочков в соннике Ванги трактуется исключительно как предвестник дурных вестей или неприятных событий. Особенно сильно стоит переживать женщинам, поскольку именно они с высокой долей вероятности, увидев котят во сне, рисуют попасть в переплет. Выход из этой ситуации только один — надо отнестись к ситуации со всем хладнокровием и тщательно проанализировать ситуацию. Много котят увидели? Стоит насторожиться — по соннику котята в большом количестве к проблемам, которые будут вас буквально преследовать. Если котята во сне были истощены и напуганы — значит, недоброжелатели хотят вас обмануть.

Котята в соннике Миллера

Не сулит ничего хорошего для сновидца появление котят во сне и в трактовке Миллера. Чтобы избежать неприятностей, Миллер советует отгонять от себя животных. Вместе с котятами от вас уйдут проблемы и заботы. А вот если котенок отказывается уходить, знайте — перед вами враг. В реальной жизни некий человек желает вам зла.

Котята в соннике Фрейда

Толкование снов про котят по Фрейду утверждает — тот, кому приснились эти маленькие существа, очень чувствителен и легко заводится. Вдвойне печально, если вам снилось, что вы гладите котенка. В реальности это указывает на безграничную тоску по ласкам и теплу со стороны другого человека.

Котята по соннику Нострадамуса

Единственный из всех толкователей, кто не ставит на котятах крест — Нострадамус. Прорицатель уверял, что если вам приснилось появление котенка в квартире или дома, готовьтесь к полному взаимопониманию в семье. Видите полосатого котенка? Будет вам встреча с мудрым человеком. А если вам снится вещий сон о том, что в большой корзине принесли во дворец котят — ждите сильного и мудрого покровителя, с которым жизнь свяжет вас на ближайшие десять лет.

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