Безотказные способы: как сэкономить на коммунальных платежах
Виктория Алакоз 70 0
Энергосберегающие лампы помогут сэкономить на коммунальных платежах
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Фото, видео: С. Елагин/Бизнес Online / ТАСС; 5-tv.ru
Копейка рубль бережет — это всем известно. Но как платить меньше за услуги ЖКХ?
Своевременная оплата налогов позволяет не накапливать долг. Крайний срок платежа за ЖКХ указан непосредственно на квитанции. В большинстве организаций, это десятое число месяца, следующего за расчетным.
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Сэкономить можно, отказавшись от ненужных услуг
- Например, стационарного телефона или радиоточки. Но не получится отказаться от отопления, водопровода, канализации, содержания и ремонта дома;
- Трехтарифные счетчики отслеживают расход электроэнергии по разным тарифам. Их установка позволит снизить счет за электричество;
- Использование счетчиков на воду тоже не допустит переплаты;
- Важно своевременно ремонтировать сантехнику, чтобы избежать протечек;
- Современная бытовая техника делится на классы энергоэффективности — от A до G. Техника класса А потребляет меньше всего энергии и более производительна;
- Энергосберегающие лампы также позволят сэкономить без ущерба комфорту.
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