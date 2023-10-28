Безотказные способы: как сэкономить на коммунальных платежах

Виктория Алакоз 70 0

Энергосберегающие лампы помогут сэкономить на коммунальных платежах

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Фото, видео: С. Елагин/Бизнес Online / ТАСС; 5-tv.ru

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Копейка рубль бережет — это всем известно. Но как платить меньше за услуги ЖКХ?

Своевременная оплата налогов позволяет не накапливать долг. Крайний срок платежа за ЖКХ указан непосредственно на квитанции. В большинстве организаций, это десятое число месяца, следующего за расчетным.

Новые правила оплаты ЖКХ начали действовать с октября: кому повысят платежи?

Сэкономить можно, отказавшись от ненужных услуг

  • Например, стационарного телефона или радиоточки. Но не получится отказаться от отопления, водопровода, канализации, содержания и ремонта дома;
  • Трехтарифные счетчики отслеживают расход электроэнергии по разным тарифам. Их установка позволит снизить счет за электричество;
  • Использование счетчиков на воду тоже не допустит переплаты;
  • Важно своевременно ремонтировать сантехнику, чтобы избежать протечек;
  • Современная бытовая техника делится на классы энергоэффективности — от A до G. Техника класса А потребляет меньше всего энергии и более производительна;
  • Энергосберегающие лампы также позволят сэкономить без ущерба комфорту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выявить завышение УК стоимости услуг ЖКХ.

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