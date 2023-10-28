Безотказные способы: как сэкономить на коммунальных платежах Сегодня, 6:37 Виктория Алакоз 70 70 Энергосберегающие лампы помогут сэкономить на коммунальных платежах

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Фото, видео: С. Елагин/Бизнес Online / ТАСС; 5-tv.ru

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Копейка рубль бережет — это всем известно. Но как платить меньше за услуги ЖКХ?