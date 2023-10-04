Новые правила оплаты ЖКХ начали действовать с октября: кому повысят платежи?

Фото: Елагин Сергей / ТАСС

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Как избежать переплат и на что стоит обратить внимание?

Новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК. Как избежать переплат и на что стоит обратить внимание — в беседе с агентством «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

По новым правилам, если по вине кого-то из собственников жилища затраты на содержание общедомового имущества увеличились, то оплачивать появившуюся сумму придется нарушителю, а не управляющей компании. Определять виновника будут по записям с камер видеонаблюдения и при помощи свидетелей.

«Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана», — отметила Казанцева.

К таким случаям относятся акты вандализма в подъездах, лифтах, засор канализации, загрязнение пола, потолка или стен в подъезде, поломка кнопок в лифте, повреждение зеркала в нем, осознанное засорение мусоропровода, нарушение правил противопожарной безопасности и порча другого имущества общедомового характера. Затягивать с устранением подобных нарушений УК не имеет права.

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