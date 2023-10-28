Кругом Скорпионы: о чем говорит преобладание одного знака зодиака в окружении

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Ryle; 5-tv.ru

Стоит отметить, несмотря на дурную славу в астрологических кругах, те же Скорпионы могут быть очень полезными для развития близкого человека.

Бывает так, что в семье или среди друзей оказывается очень много представителей одного знака зодиака. Нумеролог Илаха Самедова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru отметила — это не случайное совпадение, а знак, призыв к переменам. Да, именно для того, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему, Вселенная посылает примеры — к чему нужно стремиться. Так что самое время понаблюдать за окружением и нащупать направление развития личности.

«Это говорит о том, что вам не хватает черт именно этого знака зодиака. Если вокруг вас очень много Овнов, вам не хватает активности, резкости, быстроты. Если много Тельцов, вам нужно заземляться, учиться стабильности и дисциплине. Если много Близнецов, то вам нужно учиться концентрировать свою энергию и направлять в одно русло», — говорит эксперт.

Читайте также Сигнал Вселенной: почему мы часто видим одинаковые числа на часах

Как отметила нумеролог, множество представителей знака Рак — это сигнал для холостяков. Вероятно, вы уже готовы к созданию семьи, мечтаете о домашнем очаге и уюте. Наблюдения за заботливыми Раками помогут тайным желаниям укрепиться, а вам — приступить к поиску партнера или прийти к решению сделать предложение.

Львы часто окружают недостаточно уверенных в себе людей. Рядом с ними вы сможете стать ярче, активнее, подвижнее, перестанете стесняться своих эмоций и чувств. Девы наоборот учат дисциплинированности и сосредоточенности. Они вернут вас с небес на землю и покажут очарование простых человеческих радостей. В целом все земные знаки делают легкомысленных людей более взрослыми и серьезными.

«Если вокруг вас много Весов, вам нужно научиться концентрироваться на чем-то одном, принимать решения, быть более стабильными и не распылять свою энергию. Если вокруг много Скорпионов, вы не очень в себе уверенны, эту уверенность вам дадут Скорпионы. Если много Стрельцов, они научат вас финансовой грамотности, научат быть эмоционально сдержанными и стабильными», — продолжает Самедова.

Козероги — отличный пример собранности и сдержанности даже в критических ситуациях. Они помогут вам научиться контролировать свои эмоции. Если вы тревожный, нервный и вспыльчивый человек, именно Козероги успокоят и станут опорой на пути к равновесию. Рядом много Водолеев — вам определенно не хватает общения. Скорее всего, вы чувствуете себя одиноко, у вас мало энергии, вы настроены пессимистично или даже депрессивно. Веселые и легкие на подъем Водолеи не дадут скучать.

И, наконец, Рыбы. Представители этого знака — настоящее сокровище для разочарованных в любви. Они напомнят, как в жизни важна романтика, как ценны нежность и внимание любимого человека. Найти спутника жизни среди людей, верящих в великие чувства, гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие счастливые и роковые даты ждут нас в 2024 году.