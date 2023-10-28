Почему с утра вы просыпаетесь разбитым: избавьтесь от этого раз и навсегда

Психолог Савкин: чтобы не просыпаться уставшим, надо следить за эмоциями и телом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Tepass; 5-tv.ru

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Что нужно сделать для того, чтобы вставать в хорошем настроении?

Сон играет одну из важнейших ролей в жизни человека: без него он не сможет поддерживать хорошее состояние тела и духа, будет чувствовать себя утомленным, будто и не отдыхал вовсе. О том, что надо сделать, чтобы не просыпаться с утра уставшим, 5-tv.ru рассказала клинический психолог Ольга Савкин.

Первое, что необходимо — это не дать своей психике никак разряжаться по-другому. В момент сна она перерабатывает эмоциональное напряжение: все, что происходило когда-то давно или прямо сегодня в этот день. И когда мы идем спать, мы даем психике время на переработку, возможность своему собственному организму пережить все, что происходило.

«Очень часто в нашей жизни происходит что-то эмоционально непереносимое, поэтому если вы в первую очередь не занимаетесь своей психикой, она, конечно же, будет беспокоить вас так, что сон станет некачественным. Соответственно, вы будете плохо засыпать, будете просыпаться в течение ночи, будете утром просыпаться тяжело, будильник переставлять несколько раз и так далее», — отметила эксперт.

По ее словам, следует в своей жизни навести порядок: уходить спать до 22:00 или максимум до 23:30, при этом убирать телефон, выключать свет. Если вы понимаете, что вам мешают заснуть мысли, надо обратиться к психотерапевту и проработать все свои эмоциональные переживания.

«Наша тревожность — это целая история систем нейромедиаторного обмена. Из тревоги и состояния печали, апатии, предшествующие депрессии, начинают пробуждать человека в четыре-пять утра», — объяснила Савкин.

Как наладить режим дня

Ольга Савкин рекомендует включить в каждый свой день движение, спорт, физическую нагрузку, делать зарядку после пробуждения. Все это будет снижать гормон стресса кортизол и помогать освобождаться от адреналиновых взрывов, которые у случаются от навязчивых мыслей, переживаний, тревог, воспоминаний

Также обязательно должно быть здоровое питание. В питании абсолютно точно должна быть здоровая норма, так же, как и в ситуации с потреблением воды.

«Важно сохранить баланс между отдыхом и рабочей нагрузкой. Если вы перерабатываете, если у вас на работе постоянная суета, миллион дел, которые вы не успеваете доделывать и хватаетесь за новые, естественно, стресс вас догоняет ночью. Составьте список ваших дел, расставьте по приоритетам, что важнее и начинайте выстраивать баланс», — отметила эксперт.

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