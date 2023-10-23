ТОС-1А «Солнцепек» снабдили новыми системами привязки к местности

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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На что способны обновленные тяжелые огнеметные системы?

Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» ВДВ России используют новейшие программные решения для привязки к местности при стрельбе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт», — добавили в ведомстве.

«Солнцепеки» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям во время активной обороны в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Там удалось уничтожить опорные пункты противника.

Вместе с тем командир взвода с позывным «Пламя» добавил, что в результате такой работы у противника уже не остается шансов выйти из укрытий невредимыми.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли более 200 боевиков на южнодонецком направлении.