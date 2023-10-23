Огнеметная система «Тосочка» в деле: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают громить противника на поле боя.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Тяжелая огнеметная система «Тосочка»

Огнеметная система наводит ужас на украинских боевиков. Оно и понятно. Вооружение успешно поражает цели за счет своей повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, увеличенной дальности и высокой точности используемых боеприпасов.

На предоставленных российским оборонным ведомством кадрах подразделения РХБ-защиты Центрального военного округа (ЦВО) поразили с помощью «Тосочки» скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе в зоне спецоперации.

У связистов нет права на ошибку

Несколько дней назад, 20 октября, связисты отпраздновали свой профессиональный праздник. Эти специалисты ценятся на фронте, поскольку благодаря им координируется все боевые подразделения.

«Мониторим, дежурим, бдим, чтобы ничего не пропало, чтобы не было никаких перебоев со связью, чтобы информация доходила вовремя и своевременно», — рассказывает начальник комплексной аппаратной станции с позывным «Снеговик» о своей работе.

Дежурство связисты несут круглосуточно. Мониторинг работы ведется без перерывов. Иногда бойцы устанавливают связь на открытой местности. Все это очень опасно — связисты каждый день рискуют своими жизнями, приближая победу.