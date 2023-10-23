Опыт есть: российской системе ПВО не страшны американские ракеты ATACMS

Гагин: у ПВО РФ есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Оправдает ли очередное американское «супероружие» возложенных на него высоких надежд?

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ранее сталкивалась с ракетами ATACMS и имеет опыт взаимодействиями с ними. Об этом РИА Новости рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовем эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы уже начали использовать поставленные американцами ракеты ATACMS с дальностью до 165 километров.

Подарок от США: что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия будет противостоять ракетам ATACMS.