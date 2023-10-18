Подарок от США: что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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В чем уникальность американского оружия и сможет ли оно помочь Украине?

Правительство США объявило о передаче Украине баллистических ракет ATACMS, которые, по некоторым данным, и были использованы при атаке по Бердянску 17 октября. Эти ракеты были самыми долгожданными и желанными для ВСУ.

В чем их особенность и помогут ли они украинской армии? Об этом рассказывает издание Газета.ру.

Что из себя представляет ракета ATACMS

ATACMS, появившаяся у американцев в далеком 1991 году, отличается от других ракет способностью активно маневрировать, а не двигаться по строгой траектории. Причем маневры совершать она может как при старте, так и на терминальном участке.

После запуска ракета летит вверх, наклоняясь в сторону вражеской цели. Когда топливо выгорает, снаряд еще какое-то время поднимается по инерции, после чего начинает снижаться по баллистической траектории.

В ходе этого спуска система подает сигналы на аэродинамические рули. Они-то и позволяют ракете маневрировать и лететь в нужную точку.

В целом ATACMS по характеристикам напоминает ракетные комплексы «Точка-У» и «Искандер-М», но с одним отличием. Ее можно запускать с РСЗО HIMARS и М270, а отличить обычную РСЗО от заряженной ATACMS практически невозможно, что затрудняет разведку противника.

Можно ли обнаружить и сбить ATACMS

ATACMS достигает цели за несколько минут. В материале отмечается, что по формальным характеристикам сбить ракету могут ЗРК С-400, С-300 ПМУ-2, С-300В4 и «Бук-М3».

«Возможности собственных радаров ЗРК для поиска баллистических целей ограничены. Поэтому для успешного перехвата ракеты типа ATACMS ее необходимо обнаружить с помощью „обзорных“ радиолокационных станций и выдать точное целеуказание для ЗРК», — говорится в тексте.

Как только цель будет захвачена, ЗРК запустит ракеты-перехватчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анатолий Антонов предупредил США о последствиях передачи ATACMS.