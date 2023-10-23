ВСУ потеряли более 200 боевиков на южнодонецком направлении

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Также российская армия сорвала попытку ротации ВСУ.

На южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 200 боевиков. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Олега Чехова — начальника пресс-центра группировки «Восток».

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили позиции сразу нескольких подразделений ВСУ. Под удар попали 79-й десантно-штурмовая, 72-й механизированная, 128-й бригада территориальной обороны, а также 58-й мотопехотная бригады.

«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», — заявил Чехов.

Начальник пресс-центра добавил, что российские военные сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского. Также были уничтожены бронеавтомобиль с личным составом, несколько минометных расчетов и система залпового огня «Град».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что танки Abrams не годятся для ВСУ. Они слишком тяжелые, и им нужно много топлива.