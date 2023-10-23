«Он так накуролесил»: подруга клавишника «Руки Вверх!» Капырина назвала причину его гибели
Подруга клавишника из «Руки Вверх!» заявила, что Капырина могли забить до смерти
Фото: ВКонтакте / Владимир Капырин / capirin
Кому мог перейти дорогу музыкант?
Клавишника группы «Руки Вверх!» Владимира Капырина забили до смерти. Такую версию гибели музыканта назвала его подруга, продюсер Олеся Сазыкина в эфире одного из федеральных каналов.
По словам женщины, скорее всего, клавишник нагрубил кому-то, и завязалась драка.
«Его избили. То есть он так накуролесил, что его убили. Он просто ночью решил пойти допивать, познакомился с людьми, и, наверное, там затесалась какая-то потасовка», — рассказала Сазыкина.
Женщина добавила, что Капырина даже хотели хоронить в закрытом гробу. Однако родители настояли на обратном. Сергей Жуков взял на себя все расходы на похороны.
Прежде отец Капырина — Дмитрий — признавался, что музыкант выпивал и даже иногда впадал в запой.
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Тело музыканта нашли в начале месяца в его московской квартире. О точных причинах Капырина не сообщалось. Однако по словам его отца, тело мужчины было в гематомах, а сам он лежал в луже крови.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Капырина похоронят под Покровом. Музыкант любил проводить время во Владимирской области.