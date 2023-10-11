Проститься с клавишником «Руки Вверх!» пришел Сергей Жуков: эксклюзивные кадры

Фото, видео: ВКонтакте / Владимир Капырин / capirin; 5-tv.ru

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Владимира Капырина похоронят во Владимирской области.

На церемонию прощания с клавишником группы «Руки Вверх!» Владимиром Капыриным пришел солист коллектива Сергей Жуков. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Церемония прощания с артистом проходит в Москве в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы на Тарном проезде, дом 3 в районе станции метро «Чертановская». С Капыриным пришли проститься друзья и знакомые, в том числе — Жуков.

Покойный будет похоронен на Овчинском кладбище возле города Покров в 100 километрах от Москвы. Отпевать звезду будут в одном из покровских храмов. Тело Капырина мать и отец, потерявшие с ним связь и приехавшие проведать его, обнаружили 5 октября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Капырина похоронят на кладбище недалеко от Покрова. Папа погибшего не отрицал, что у него были проблемы с алкоголем, длительные запои, однако выразил уверенность, что врагов его сын не имел.