«Думала, что на шабашку зовут»: как Мазунина стала сниматься в «Реальных пацанах»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса вспомнила, как оказалась на кастинге в сериал.

Валентина Мазунина, сыгравшая Валю в «Реальных пацанах», заявила, что попала в сериал совершенно случайно. Об этом актриса рассказала эксклюзивно 5-tv.ru на открытом показе финального сезона комедии.

Артистка добавила, что режиссер Жанна Кадникова увидела ее на одной из репетиций спектакля «Как Баба-Яга сына женила». Поначалу девушка с недоверием отнеслась к предложению поучаствовать в проекте.

«Меня случайно заметила, говорит: „Валя, у нас тут будет проходить кастинг. Мы хотим снимать пилот, придешь попробоваться?“ Я говорю: „Конечно, приду“. Для меня это было очень неожиданно. Я вообще думала, что меня на шабашку какую-то зовут», — рассказала Мазунина.

Она добавила, что на кастинге ее попросили успокоить подругу по сериалу Машу. Мазунина отлично справилась с этой задачей, зная, что нужно было делать.

Также она отметила, что с момента выхода первой серии популярного ситкома ее героиня сильно изменилась. В последних сериях она — мать-героиня. Валя воспитывает троих детей и работает в администрации.

«Моя героиня прошла невероятно огромную трансформацию. Если мы вспомним первый сезон, начиналось все с того, что это две прекрасные подруги дворовые, которые вместе отжигают где-то», — отметила девушка.

«Реальные пацаны» — это российский сериал, рассказывающий о Коле из Перми. Молодой человек регулярно попадает в различные истории, о которых в формате видео-дневника рассказывает зрителям. В десятом, заключительном, сезоне он отправляется в село Наумовка, где ему предстоит поднимать уровень жизни местных жителей.

«Я была домашней девочкой» — Валентина Мазунина рассказала о своем детстве

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у возлюбленная звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова может быть беременна. У блогера Александры Калмыковой заметили округлившийся живот.