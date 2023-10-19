Фото, видео: www.globallookpress.com / Central Partnership; 5-tv.ru

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Актриса выросла в маленьком городке, который диктует определенные жизненные правила.

Актриса Валентина Мазунина, сыгравшая Валю в «Реальных пацанах», была домашним ребенком. Об этом она рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на открытом показе финального сезона сериала.

Артистка добавила, что жила в маленьком городке, который диктует определенные жизненные правила. Именно поэтому на питерских интеллигентов будущая актриса была совершенно не похожа. Она всегда оставалась дворовым, простым человеком.

«Вообще я была домашней девочкой. Но сам город, мне кажется, диктует, потому что я жила в маленьком городке. При всей моей домашности, наверное, для каких-то невероятных питерских интеллигентов я в любом случае буду дворовым простым человеком», — считает актриса.

Также актриса добавила, что ее героиня сильно изменилась с момента выхода первых серий. Из дворовой девчонки она превратилась в серьезную женщину и многодетную мать.

«Моя героиня прошла невероятно огромную трансформацию. Если мы вспомним первый сезон, начиналось все с того, что это две прекрасные подруги дворовые, которые вместе отжигают где-то. <…> Сейчас моя героиня — мать-героиня. У нее трое детей. Она работает в администрации», — отметила Мазунина.

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