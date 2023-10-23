«Мальчика и девочку»: Татьяна Буланова хочет детей от нового мужа

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Когда ждать пополнения в семье заслуженной артистки РФ?

Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова заявила, что готова родить своему новому мужу двоих детей. Об этом певица рассказала в эфире одного из федеральных каналов.

Знаменитость отметила, что хочет мальчика и девочку. Она также добавила, что надеется реализовать свою мечту в ближайшее время.

«Я думаю, что через какое-то время все получится. В идеале — и мальчика, и девочку. Мне бы для разнообразия девочку хотелось. Валера хочет сына, чтобы он стал спортсменом. У него свои уже планы есть», — отметила Буланова.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Буланова не стала заключать брачный договор со своим избранником Валерием Рудневым. Исполнительница заявила, что ее возлюбленный настаивал на подписании документа. Артистка подчеркнула, что не имеет ничего против такого решения супруга. Однако пока пара решила повременить с ним.