Буланова раскрыла сумму, которую получит за участие в концерте памяти Шатунова

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Гонорар артистки может шокировать. Какой же он?

В честь 50-летия певца Юрия Шатунова 17 октября состоится кавер-концерт. В нем примут участие артистка Татьяна Буланова и другие звезды. Исполнительница призналась, что ничего не получит за участие в памятном мероприятии. Она полностью поддерживает идею кавер-концерта.

Но максимально против этого мероприятия продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он даже проклинает тех, кто готовится выйти на сцену во время концерта. Буланова призналась изданию News.ru, что не понимает наездов продюсера. Ведь она и другие артисты даже не получат выручки за то, что тврчески почтят память погибшего коллеги.

«Сама не знаю, о каком „сатанинском концерте“ он говорит. Я не получаю никакой гонорар за участие, и другие артисты тоже, насколько я знаю. Если будет какой-то сбор средств для его семьи и мы сможем помочь, не понимаю, что в этом плохого», — заявила Буланова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс и Дима Билан не выступят на концерте памяти Юрия Шатунова.