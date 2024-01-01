Ребенок не поверил в Деда Мороза: нужна ли правда малышу

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Новогоднего чуда ждут и взрослые, и дети. Но для последних праздник действительно особенный. Что делать, если все пошло не по плану?

Исследователи из Университета Эксетера пришли к выводу, что дети перестают верить в существование Деда Мороза в возрасте восьми лет. Группа ученых также установила причину, почему дети теряют веру в новогоднее волшебство и главного волшебника.

Самой распространенной причиной являются оплошности родителей и недостаточно ответственный подход к организации праздника для детей. После нескольких ситуаций, когда родители заранее не предусмотрели все мелочи, вера ребенка в сказку со временем начинает угасать. Выяснилось, что подобные ситуации дети начинали замечать именно в восьмилетнем возрасте.

Что и как рассказывать про Деда Мороза детям — на эти вопросы ответила эксперт-психолог Казанского университета Светлана Башинова.

Он настоящий?

«Дед Мороз — это, прежде всего, праздник, который должен прийти к детишкам и принести им радость и счастье, — подчеркнула специалист. — Когда мы говорим про Деда Мороза, мы не врем детям, а поддерживаем у детей веру в легенду о добром старике с белой бородой и мешком подарков, которые он приносит и оставляет под елкой. У нас очень мало радости в жизни у детей. И лишать их и этой иллюзии -кощунственно. Сказав малышу правду, вы лишите их Сказки, Чуда. Конечно, можно и без этого жить, — скажут прагматики. Но лучше пусть детки верят в Деда Мороза и Снегурочку, чем в разных монстров, которых к тому же они еще и боятся».

Психолог заметила, что до семи лет дети проживают так называемую «мифологическую фазу».

«Все ждут новогоднюю ночь с огромным нетерпением, чтобы загадать желание. Ведь люди верят, что Новый год принесет только хорошее. И лишать детишек этого ощущения — значит лишать их детства. К тому же именно в этот период у ребенка идет активное развитие фантазии и творческого потенциала», — добавила Башинова.

Психолог уверена, что даже если ребенок говорит вам, что знает правду, все равно утром побежит проверить, нет ли чего под елкой, потому что в душе он по-прежнему хочет верить в чудо.

Возраст, когда дети перестают верить в «доброго дедушку», психолог называть не стала, уточнив, что все зависит от самого ребенка.

«Дети все разные, да и воспитание очень влияет. Если родители не читали ребенку сказки, если не общаются в семье, а загоняют в мультфильмы, то, конечно, веры не будет уже и в пять лет», — пояснила специалист в интервью для медиапортала КФУ.

С другой стороны, сегодняшнее поколение молодых мамочек, эдакие «продвинутые» родители, хотят говорить деткам правду сразу. «Как можно врать ребенку?! Я не буду участвовать в этой истерии с фальшивыми дедами с ватными бородами!» — говорят они. И сообщают полуторагодовалым малышам, что подарки под елку кладут они.

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Ошибочное поведение

С позиции психолога, такое поведение ошибочно. Ребенок в 2-6 лет плохо отличает сказку от реальности. Для него Баба Яга и Снегурочка — такие же реальные персонажи, как и сосед по подъезду. Если лишить ребенка сказки про Деда Мороза, то это ударит по самооценке малыша.

Многие родители, отмечает также психолог, часто манипулируют ребенком: «Будешь себя плохо вести — останешься без подарков».

«Родители как бы говорят ему: „Если ты будешь плохо себя вести, не жди от жизни ничего хорошего. Ты должен быть послушным, удобным, устраивающим нас, и тогда получишь вознаграждение. Чем лучше ты будешь себя вести, тем лучше Дед Мороз осуществит твои желания“. Но если ребенок все же ведет себя плохо и вы решаете наказать его таким образом, будьте уверены, что он на всю жизнь запомнит тот день, когда все получили подарки, а он, как самый плохой человек в мире, — нет. Не стоит сваливать решение проблем на Деда Мороза — родителям надо самим уметь договариваться со своим ребенком и находить способы воздействия», — подчеркнула Светлана Башинова.

А бывает, делится психолог, что и 13-летние подростки верят в Дедушку, потому что, несмотря на все ужасные, на взгляд родителей, проступки, подарок под елку ему все же был положен.

«На мой взгляд, ребенок все же должен получать подарки в новогоднюю волшебную ночь — это традиция», — добавила психолог.

Эксперт уверена, что очень важно объяснять ситуацию, когда родители не хотят или не могут купить подарок, который ребенок просил к Деда Мороза:

«Объяснить по поводу подарка, который вы подарить от имени Дедушки, достаточно просто: у Дедушки пенсия небольшая (или заказов очень много, а он не успевает доставить подарки всем детишкам). Ребенок поймет. И это будет лучше, чем в новогоднюю ночь ему ничего не подарят или подарят не то, что ему нужно», — подытожила эксперт.

Если же ребенок пришел домой расстроенный, узнав правду от других ребят, и дома даже злится и обижается на родителей из-за того, что те его обманывали, психолог советует отнестись к этой ситуации с пониманием и объяснить ребенку, что факт, что Деда Мороза нет, не означает, что больше нет и праздника. А это значит, что даже понимая, что Деда Мороза в действительности не существует, мы продолжаем верить в эту сказку, полную невероятных приключений и чудес, которая наступает с боем кремлевских курантов.