Фото, видео: Александр Патрин/ТАСС; 5-tv.ru

Российский лидер не раз говорил, что верит в существование этого персонажа.

Президент России Владимир Путин заявил, что Дед Мороз главнее президента. Об этом он сказал на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Вопрос про Деда Мороза Путину задал мальчик Леша из Архангельской области.

«Вы главнее Деда Мороза или нет?» — спросил он.

Президент России отметил, что такой персонаж как Дед Мороз берет свое начало от добрых дел, а люди все грешны. Поэтому, по его мнению, сказочный волшебник главнее президента, а всем людям надо стремиться к тому, что от них требуется высшими силами.

«К безусловной любви к ближнему, стране. На этом пути мы должны преодолевать трудности. Они неизбежны», — сказал президент.

Кроме того, Владимир Владимирович уже не первый раз подчеркнул, что верит в существование Деда Мороза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин спит по шесть часов и старается не бросать занятия спортом.