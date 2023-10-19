«Я сам себя боюсь»: Разин переживает за жизни проклятых им артистов

Продюсер Разин признался, что на фоне проклятий в адрес артистов боится себя

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Неужели у медиаменеджера есть сверхсила?

Музыкальный продюсер Андрей Разин боится за жизни артистов, которые приняли участие в концерте в честь 50-летия экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Таким заявлением мужчина поделился в эфире одного из федеральных каналов.

По словам медиаменеджера, он проклял музыкантов, согласившихся выступить. Кроме того, Разин напомнил, что все, с кем у него были конфликты, умирали в нервных судорогах.

«Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным — что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они меня не послушали», — рассказал медиаменеджер.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Разин рассказал о намерениях вдовы Шатунова Светланы вновь выйти замуж. По его словам, новым избранником девушки стал бывший директор звезды Аркадий Кудряшов. Продюсер добавил, что тот якобы намерен получить права на товарный знак «Юрий Шатунов».