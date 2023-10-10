«Разину скучно»: экс-директор Шатунова ответил на слухи о женитьбе на вдове певца

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Кудряшов считает, что бывший продюсер покойного исполнителя в Америке развлекается от безделья.

На днях экс-продюсер покойного Юрия Шатунова Андрей Разин выдал «сенсационную» новость: якобы вдова исполнителя Светлана собралась замуж за его бывшего директора Аркадия Кудряшова. Теперь о ситуации высказался другой герой этой истории, пишет KP.RU.

По утверждению Разина, Кудряшов тем самым хочет закрепить все права легендарного певца за семьей и объединить свое ИП, на которое он переписывает товарный знак «Юрий Шатунов».

«Человек больной. Уехал в США, сбежал. Ну ему там скучно. Он придумывает всякие небылицы. Не зная английского языка, в Америке можно сойти с ума от безделья. Вот человек и развлекается», — высказался Кудряшов.

При этом неизвестно, откуда Разин получил «шокирующее» сообщение. По его мнению, свадьба с Шатуновой выгодна для «корыстного» Кудряшова, так как тот якобы желает приватизировать все хиты Шатунова.

«Все права на творчество принадлежат жене Светлане. О чем он вообще говорит! Разину просто делать нечего. Я даже специально нанял человека, который следит за его публикациями в соцсетях и копирует их. Дело в том, что он каждый раз придумывает что-то новое, а потом удаляет. Но у нас собралась уже огромная папка, и там такое — волосы дыбом встают от его фантазий», — выразил негодование музыкальный менеджер.

Несколько лет назад Разин судился с Шатуновым из-за прав на песни группы «Ласковый май», которые были написаны композитором и основателем музыкального коллектива Сергеем Кузнецовым, но проиграл.

Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс и Дима Билан не выступят на концерте памяти Юрия Шатунова. Мероприятие, посвященное 50-летию легендарного исполнителя, состоится 17 октября.