В украинском городе Николаев слышны взрывы

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Воздушная тревога объявлена по всей стране.

На юге Украины, в городе Николаев, слышны взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Что именно взорвалось, не уточняется. Российская сторона пока никак не комментировала происходящее.

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах страны. Звуки сирен слышны не только в Николаевской, но и в Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале 24 февраля 2022 года сообщил глава РФ Владимир Путин после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

На Украине сообщили в взрывах в Черкасской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощные взрывы были слышны в нескольких регионах Украины в ночь с 15 на 16 октября. Армия России нанесла удары по военным аэродромам в Миргороде под Полтавой и Озерном неподалеку от Житомира. Также под обстрел попали объекты в Днепропетровске, Кировограде и других городах.