На Украине сообщили в взрывах в Черкасской области

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages

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В регионе работала воздушная тревога.

Взрывы произошли ночью в городе Умань на Украине, который находится в Черкасской области. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В регионе работала воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ сильно ослабили боевой потенциал армии Украины.