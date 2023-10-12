На Украине сообщили в взрывах в Черкасской области
Виктория Алакоз 12 0
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages
В регионе работала воздушная тревога.
Взрывы произошли ночью в городе Умань на Украине, который находится в Черкасской области. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».
В регионе работала воздушная тревога.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее, писал 5-tv.ru, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ сильно ослабили боевой потенциал армии Украины.