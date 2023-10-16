Пятичасовой режим прекращения огня введен в секторе Газа
Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
Обе ли конфликтующие стороны согласны с этой мерой?
В южной части сектора Газа ввели пятичасовой режим прекращения огня, он вступил в силу в 09:00. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Цель этой меры — предоставить иностранцам возможность покинуть анклав, а также направить в Газу гуманитарную помощь. Ввести данный режим согласились обе стороны. На границе между сектором Газа и Египтом уже собралось не менее 100 грузовиков с помощью.
При этом телеканал Al Mayadeen пишет, что администрация Газы не знает о введении гуманитарного перемирия.
Беспрецедентная по масштабам ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. Одновременно с ней боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны.
Поддержали удары по Газе: украинских наемников застрелили в Судане
В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль ускорил подготовку к началу наземной операции в секторе Газа