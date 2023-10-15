Поддержали удары по Газе: украинских наемников застрелили в Судане

Фото: www.globallookpress.com / Samir Bol

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Перестрелка вспыхнула на военной базе Вади Сейдна в Хартуме.

По меньшей мере восемь украинских наемников убиты в результате перестрелки с военными в Судане. Об этом сообщает местное издание Al-Mashhad Al-Yemeni.

В материале отмечается, что вооруженное столкновение между украинцами и суданцами началось после того, как первые поддержали израильскую сторону и массированные удары по территориям Сектора Газа. Уточняется, что число погибших суданский военных составило порядка десяти человек.

Суданский портал Soukukkaz пишет, что сначала между боевиками завязалась словесная перепалка, а после спор перерос с вооруженный конфликт. Ресурс назвал то же количество погибших.

СМИ отмечают, что произошедшее доказывает наличие украинского личного состава в Судане. Известно, что инцидент случился на авиационной базе Вади Сейдна, расположенной в Хартуме.

Минувшим летом источник агентства РИА Новости сообщил, что подготовленный британской разведкой MI6 отряд украинских боевиков должен был быть переправлен из украинского порта Измаил в суданский Омдурман. Ожидалось, что случится это во второй половине августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции в Газе.