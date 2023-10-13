«Потом не удивляйтесь»: как тату серийных убийц могут повлиять на сына Елены Яковлевой

Фото, видео: Джапаридзе Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Денис Шальных нанес на свое тело портреты маньяков — это плохая идея?

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, известный множеством татуировок — в том числе на лице — набил себе новые рисунки: портреты серийных убийц Теда Банди и Джеффри Дамера. Психолог-эзотерик Марианна Абравитова заявила 5-tv.ru, что таким образом молодой человек подвергает себя серьезной опасности.

В первую очередь, нанесение на свое тело подобных татуировок говорит о банальном желании выделиться из толпы и эпатировать. Проще говоря — привлечь к себе внимание.

«Сейчас мы живем в таком мире, что люди уже ничему не удивляются, эпатировать крайне сложно, поэтому стали обращаться к теме смерти как к теме эпатажной», — говорит Абравитова.

Что касается образов серийных убийц, по мнению эксперта, Шальных выбрал их еще и потому, что мало кто на такое решится. Речь идет об их «эксклюзивности» — в таком случае можно говорить о внутренней неуверенности человека, который не чувствует себя целостной единицей и гармоничной личностью.

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Перенять наклонности

Абравитова подчеркивает, что любая татуировка — это символ, который несет в себе уникальный смысл. И, нанося тот или иной рисунок, человек вписывает это в свою судьбу, после чего она может измениться в ту или иную сторону.

«Если ты сделал себе татуировки с портерами серийных убийц, здесь может быть два варианта. Первый вариант: ты сам становишься подвержен энергии, психологии серийного убийцы, тебя тянет совершить что-то эдакое, из того, особенно, что конкретно эти личности совершили. Ты сам будешь меняться в сторону личности этого человека. Поэтому неудивительно, если ему захочется темной ночкой пойти куда-нибудь в переулочек кому-нибудь перерезать горло», — объясняет Абравитова.

Самому стать жертвой

Во втором случае, о котором говорит эзотерик, обладатель подобных тату сам может стать жертвой какого-то трагического происшествия, но необязательно с фатальным исходом. Но куча неприятностей, по мнению Абравитовой, практически обеспечена.

«Если он раньше ходил с татуировками и просто на него все смотрели, то сейчас он может быть подвержен и нападениям каким-то из-за этого», — считает специалист.

Что дальше?

Абравитова уверена: то, что делает Шальных — крайне опасно. Ведь, даже если обратиться к теме эпатажа, со временем эффект от скандальных тату спадет, и ему захочется чего-то нового, а градус в таких случаях обычно только поднимается, и, каким будет его следующий шаг, пока неизвестно.

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