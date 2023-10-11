«Тимати отдыхает»: сын Елены Яковлевой набил на теле портреты серийных убийц

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

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Молодой наследник признался, что ему интересны некоторые факты из жизни преступников.

Внешний вид сына актрисы Елены Яковлевой давно вызывает интерес публики. Несколько лет назад звезда кино делилась, что наследник мечтает избавиться от татуировок. Но молодой человек так и не решился на этот шаг. Об этом пишет StarHit.ru.

«По сравнению с тем, что есть у Дениса, Тимати отдыхает. Ему еще работать и работать. О разукрашивании тела моего сына говорилось так много, что я даже устала говорить об этом. И Денис, и я давно покаялись, что это случилось в его жизни. Будем что-нибудь делать. Мы хотим, чтобы придумали лекарство, которое разъедает татуировки не так болезненно, как это происходит сегодня», — комментировала в одном из интервью Яковлева вид сына.

Но вышло так, что Денис так и не свел тату, и даже вдобавок у него появились новые. Звездный сын набил себе серийных убийц — Теда Банди (на его счету более 36 жертв) и Джеффри Дамера (совершил 17 жестоких преступлений).

«Меня эта тема всегда интересовала. Не в том плане, что я от них фанатею или испытываю к ним теплые чувства. Просто какие-то факты из биографий интересны», — сообщил наследник артистки на федеральном телеканале.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Яковлевой сделал жуткое заявление о будущем.

В то же время директор тату-салона Василий Матрюк рекомендует быть осторожными с татуировками тем, кто едет отдыхать или работать в азиатские страны. Во многих государствах там не такое лояльное отношение к татуировкам, как в России, а сами изображения на теле по-прежнему обозначают принадлежность к определенной субкультуре. А в России за татуировки с нацистскими символами можно получить реальный срок заключения, так как ответственность за татуировки несет тот, на ком они изображены.

Впрочем, как показывает действительность, в России татуировки тоже могут стать причиной конфликта и даже убийства. Дикий случай произошел в Красногорске, где ранее судимый 43-летний мужчина набросился с ножом на 40-летнюю женщину, с которой до этого распивал спиртное. Причиной агрессии, по словам злоумышленника, стало то, что собутыльница высмеяла его татуировки.

Также 5-tv.ru сообщал об освобождении скандально известного рэпера Паши Техника, попавшего в спецприемник из-за татуировки, пропагандирующей нацистскую атрибутику и символику.