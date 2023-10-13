«Новая сумятица»: чего боится Зеленский на фоне конфликта в Израиле

Hill: конфликт в Израиле внес новую сумятицу в просьбы Зеленского о помощи

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Лидер киевского режима уже и не знает, как достучаться до западных союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что киевский режим из-за ситуации на Ближнем Востоке может оказаться без поставок оружия от западных союзников. Об этом пишет The Hill.

Сегодня европейские страны уже устали от постоянной помощи Украине, еще и на фоне того, что этот никак не повлияло на контрнаступление боевиков. Тем временем на Ближнем Востоке вспыхнул новый конфликт, который приковал внимание всех стран, включая США и государства НАТО.

«Однако конфликт между Израилем и Палестиной внес новую сумятицу в усилия Украины по привлечению дополнительной помощи. Конфликт на Ближнем Востоке приведет к дальнейшему истощению запасов оружия, и без того уменьшившихся за 19 месяцев оказания помощи ВСУ», — пишут журналисты.

«Отчаянно добивается поставок»: Зеленский напуган сокращением помощи Запада

Ранее 5-tv.ru сообщал, что впавший в отчаянье Зеленский посетил заседание глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе, что стало неожиданностью для присутствующих.