«Отчаянно добивается поставок»: Зеленский напуган сокращением помощи Запада
Politico: Зеленский отчаялся и обратился к Западу из-за сокращения помощи
Фото: www.globallookpress.com / Shawn Thew - CNP
Эскалация на Ближнем Востоке, повреждение подводного газопровода между Эстонией и Финляндией — все это начало затмевать конфликт на Украине. Как выкручивается Киев?
Впавший в отчаянье президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе, что стало неожиданностью для присутствующих. На встречу он прибыл, чтобы выступить с заявлением, пишет Politico.
В материале указано, что ВС РФ начали активное наступление на востоке. Ожидается, что зимой российская армия реализует масштабную операцию и на других участках фронта. На фоне накаляющейся по многим причинам ситуации Зеленский заглянул на огонек.
«Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов», — пишут авторы.
Издание отмечает, что в своей речи Зеленский заявил, что события на Ближнем Востоке не должны отодвинуть Украину на второй план. Однако, пишут авторы, не только палестино-израильский конфликт, но и другие проблемы перетягивают на себя внимание альянса. Например, накануне собрания министров появилось сообщение о повреждении газопровода Balticconnector, который проходит по дну Финского залива.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией