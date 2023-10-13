Армия Израиля снесла бульдозерами пиццерию из-за рекламы с фото заложницы

Фото: REUTERS / Ammar Awad

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Владельцы кафе заявили, что ничего не знали о публикации.

Армия Израиля с помощью бульдозеров уничтожила пиццерию, из-за фото с одной из захваченных боевиками ХАМАС женщин. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Представители кафе опубликовали фотографию вероятной пленной, а рядом с ней разместили снимок пиццы. Владельца заведения задержали, его допрашивают. Изначально хотели просто закрыть заведение. Затем решили снести фасад.

Примерно через час после сноса пиццерии на ее официальной странице в соцсетях было опубликовано извинение на иврите. Руководство отметило, что не знало о публикации.

Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства. В ответ Израиль заявил о начале операции «Железные мечи» и объявил о переходе к наступлению на сектор Газа.

В Израиле заявили, что боевики ХАМАС готовились к вторжению два года

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать пропавшей после атаки ХАМАС израильтянки попросила Владимира Путина помочь найти дочь.